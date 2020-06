Napoli, Milik verso la panchina forzata alla ripresa: ha rifiutato il rinnovo e sarà venduto

Il destino di Arkadiusz Milik sembra ormai segnato: il polacco andrà via da Napoli nel corso della prossima sessione di calciomercato. È quanto raccontato stamane da Tuttosport, secondo il quale l'attaccante classe '94 avrebbe già più volte comunicato al club l'intenzione di non rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

Per questo, per lui si va verso una panchina forzata alla ripresa del campionato. Poi, a fine stagione, sarà venduto al miglior offerente. E difficilmente in Italia, si legge sul quotidiano, nonostante il grande interesse della Juventus.