Napoli, Milik verso la Premier? ADL lo cederà per non meno di 50 milioni

Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Napoli. A causa del mancato accordo, sia sull'ingaggio che sulla clausola, per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021, il club azzurro lo ha messo sul mercato e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis è pronto a cederlo, sempre che arrivi un'offerta da almeno 50 milioni di euro, perché per meno il presidente partenopeo non lo lascerà andare.