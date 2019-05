© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dall'esperienza in Champions League di questa stagione: "Siamo andati vicini a eliminare il Liverpool, peccato non aver superato il girone. Poi l'Europa League: ci dispiace molto non aver battuto l'Arsenal, ma questo è il calcio. In Champions abbiamo sbagliato qualcosa, prendere gol dal Paris Saint Germain all'ultimo minuto è stato decisivo, come anche non aver sfruttato la mia occasione allo scadere contro i Reds".

Siete soddisfatti del campionato fatto?

"Abbiamo blindato il secondo posto anche se non era quello il nostro obiettivo in questa stagione. Possiamo migliorare e crescere tantissimo, ci prepareremo al meglio in vista del prossimo anno".