Napoli, Milik: "Vorrei giocare, avere più di quindici minuti a partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Polsat Sport, Arek Milik ha parlato della vittoria sulla Macedonia e del suo ritorno al gol, che vale la qualificazione agli europei per la nazionale polacca: "Mi piacerebbe giocare un po' di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. Gol? E' stato un gol importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico e sono contento per il gol perché ci ha dato tranquillità e sigillato la qualificazione. Terza competizione con la Polonia? Vediamo, mi piacerebbe andarci per giocare regolarmente. Si sa che tutto dipende da me, dalle mie gambe. Ho fiducia in e stesso, ma dipende dalle partite e dai minuti. Se non ci sono minuti è difficile ottenere una buona prova".