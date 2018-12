Napoli, Milik: "Vorrei giocare di più. Gol importantissimo per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, dopo il gol-vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stato un gol importantissimo per me, ho segnato dopo qualche giornata. Sono felice per la vittoria, abbiamo lavorato tanto per ottenerla. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima gara con il Frosinone".

Così ti candidi a mettere pressione ad Ancelotti per il posto da titolare. "Giusto che voglia giocare di più, vorrei giocare sempre, segnare sempre. Ma il calcio è così, a volte non è come vogliamo. Sono felice per questa vittoria, ci concentriamo solo sul lavoro".

E' importante la fiducia per l'Europa? "Abbiamo un'altra partita di campionato prima. Poi in Champions vogliamo vincere col Liverpool e andare avanti, sappiamo che sarà difficilissimo".