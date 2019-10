Napoli, Milik: "Vorrei giocare di più. Senza minutaggio difficile fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un vero e proprio sospiro di sollievo per Arkadiusz Milik con la maglia della sua Nazionale. L'attaccante del Napoli si è infatti sbloccato e si candida adesso a tornare protagonista con la maglia azzurra. Queste le parole rilasciate dal polacco a Polsat Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Macedonia: "Mi piacerebbe giocare un po' di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. Il gol è stato importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico per me e sono contento perché ci ha dato tranquillità e ha blindato la qualificazione. Terza competizione con la Polonia? Vediamo, mi piacerebbe partecipare per giocare regolarmente. Si sa che tutto dipende da me, dalle mie gambe. Ho fiducia in me stesso, ma dipende dalle partite e dai minuti. Se non hai minuti sulle gambe è difficile mettere in campo una buona prova".