Napoli, Milik vuole cambiare aria: sulle sue tracce ci sono Milan e Atletico Madrid

vedi letture

Nonostante la mediazione tra i procuratori e la dirigenza del Napoli, Arek Milik sembra aver ormai deciso di cambiare aria al termine della stagione. Il polacco sta bene in azzurro, ma alcune volte sono gli stimoli a mancare e in questo caso la punta vuole rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di difficoltà. Nessuna frattura col club, solo una potenziale separazione consensuale previo pagamento di lauto assegno per il cartellino, ovviamente. Piace al Milan e all'Atletico madrid, ma di certezze in vista del futuro non ce ne sono. Non si possono escludere sorprese, anche se, per l'eventuale permanenza, tutti hanno chiaro che servirà il rinnovo di contratto, visto che l'accordo attuale scadrà nel giugno del 2021. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.