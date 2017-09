Napoli, mirino su Chiesa: gli azzurri possono inserire Inglese nell'affare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino dedica ampio spazio all'ultimo acquisto del Napoli, l'attaccante Roberto Inglese. De Laurentiis e Campedelli hanno raggiunto l'accordo sulla base di 10 milioni di euro, più 2 milioni di bonus che scatteranno nel momento in cui indosserà la maglia azzurra. Non è escluso che possa accadere anche a gennaio in caso di necessità, ma l'attaccante potrebbe anche essere impiegato come pedina di scambio per arrivare ad uno tra Domenico Berardi del Sassuolo e Federico Chiesa della Fiorentina.