Napoli, missione in Germania per Pavard: servirebbero 45 mln per gennaio

Ultime notizie legate al mercato del Napoli e all'interesse azzurro per il francese Benjamin Pavard. Non c’è ancora una vera e propria trattativa poiché il ragazzo - secondo Radio Crc - in questo momento è attenzionato dal Bayern Monaco, ma anche da alcune società inglesi oltre il Napoli. Il club azzurro qualche giorno fa è stato a Stoccarda con un dirigente per cercare di capire meglio la situazione legata al giocatore. Servono almeno 45 milioni di euro se si vuole portar via il campione del mondo in questo mercato di gennaio. In estate, invece, Pavard ha una clausola di 35 milioni di euro. Al momento filtra che ci siano poche chance di prenderlo. Ci sono squadre che sono preferite rispetto al Napoli ma, dopo Natale, di certo ci saranno altri contatti.