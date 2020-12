Napoli, mistero Rrahmani: insieme a Milik e Contini è l'unico azzurro mai utilizzato da Gattuso

Amir Rrahmani è stato acquistato dal Napoli lo scorso gennaio per rimanere poi tutta la stagione agli ordini di Juric al Verona in attesa dell'approdo, poi avvenuto regolarmente, tra gli azzurri di Gattuso. Il suo acquisto mise tutti d'accordo: un colpo per il presente e per il futuro, che però, al momento, non ha mai visto il campo con la maglia dei partenopei. Infatti, oltre ai problemi legati al Covid-19, sembra sia arrivata una vera e propria bocciatura da parte del tecnico calabrese, che non lo ha mai schierato in tutto l'arco di questa prima parte di stagione. Solo Milik fuori rosa e Contini terzo portiere, hanno ricevuto lo stesso trattamento. Il kosovaro riuscirà a convinere Ringhio a mandarlo in campo? Solo il tempo potrà dirlo.