Napoli, momento difficile per Insigne: altro forfait che alimenta i rumors

Reduce dai ko con Arsenal e Atalanta, il Napoli è chiamato a vincere a Frosinone per arginare questo calo finale e ripartire, conquistare matematicamente la certezza della Champions e blindare il secondo posto, definitivamente prima dell'incrocio proprio con l'Inter tra tre giornate. Ancelotti vuole limitare i danni in questo finale, stoppare il suo primo vero momento di difficoltà sulla panchina del Napoli ed è per questo che si affiderà a quasi tutti i titolari. Non dovrebbe però essere del match Lorenzo Insigne, il giocatore più atteso dopo il discusso cambio con l'Arsenal e l'esclusione nel match con l'Atalanta. Un forfait dovuto - almeno nelle spiegazioni di Ancelotti - a delle condizione fisiche non ottimali, anche se in realtà non s'è neanche mai scaldato per un ingresso nel finale. Anche domani difficilmente dovrebbe avere spazio per lo stesso motivo, non avendo neanche forzato negli ultimi allenamenti. Un altro stop, proprio nel suo momento più difficile da quando veste la maglia azzurra, tra le tensioni con i tifosi ed i rumors sempre più insistenti su un possibile addio.

Per quanto riguarda la formazione, Ancelotti deve rinunciare a Chiriches e Maksimovic in difesa, oltre ad Albiol non ancora al meglio, e quindi spazio a Luperto - convocato da Mancini per gli stage con la nazionale - in coppia con Koulibaly. Malcuit e Mario Rui sono favoriti nella solita alternanza con Hysaj e Ghoulam mentre solite scelte a centrocampo - a causa anche dei pochi ricambi, almeno centralmente - ed in attacco, come detto, Mertens e Milik considerando i problemi muscolari per Insigne con Verdi e Younes i primi indicati a subentrare.