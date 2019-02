Napoli, mossa tattica o addio Cina per Hamsik? Venglos al lavoro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo Il Mattino oggi in edicola, è tutto da valutare se la trattativa tra Napoli e Dalian Yifang per l'addio di Marek Hamsik sia finita. Potrebbe essere anche solo una mossa tattica, spiega il giornale. Le garanzie bancarie a sostegno delle transazioni non avrebbero soddisfatto De Laurentiis: no alla nuova proposta da 5 milioni per il prestito con 15 per il diritto di riscatto. La palla avvelenata passa ora nelle mani di Juraj Venglos, agente del giocatore: l'ingaggio da 9,5 milioni di euro, per adesso, può attendere.