© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo obiettivo per la difesa del Napoli è Kostas Manolas della Roma, ma nel caso in cui dovessero emergere problemi, Cristiano Giuntoli non si farebbe trovare impreparato. C'è un piano B e risponde al nome di Nathan Aké, 24enne del Bournemouth, che già in passato ha stuzzicato le idee della dirigenza partenopea. Al Bournemouth, verrebbe presentata un’offerta di 30 milioni di euro da pagare in due volte. Ma su questo si comincerà a ragionare nei prossimi giorni, bisogna capire prima che sviluppi avrà la trattativa Manolas per poi decidere se trattare Aké. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.