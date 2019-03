Fonte: Tuttonapoli.net

Nuovo spiraglio per il Manchester United che continua a sognare Kalidou Koulibaly, in vista della prossima estate. Secondo quanto scritto dal portale Daily Mirror, il Napoli avrebbe individuato in Nathan Ake l’ideale sostituto del senegalese e sarebbe pronto all’assalto. 30 milioni di euro è la richiesta del Chelsea, proprietario del cartellino del ‘riccio’ difensore in prestito al Bournemouth. Qualora l’ipotesi diventasse concreta, i Red Devils avrebbero campo aperto per Koulibaly, a patto di spingersi oltre i 95 milioni di sterline proposti a De Laurentiis (e rifiutati) a gennaio.