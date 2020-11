Napoli, nazionali spremuti: Gattuso col Rijeka farà riposare quasi tutti i big

Il confronto con la squadra è alle spalle. Rino Gattuso lunedì ha ribadito alla squadra quanto detto già nel post-partita, focalizzandosi su alcuni atteggiamenti che non ha gradito, alimentando un confronto che ha portato anche ad una reazione della squadra soprattutto su alcuni termini usati. Per il tecnico la discussione s'è chiusa lì, ritenendola positiva e costruttiva in vista dei prossimi impegni in cui si attende una reazione. A partire dalla sfida con il Rijeka di domani, da non fallire contro la squadra più debole del girone per tenere la testa del raggruppamento indipendentemente da ciò che accadrà nell'altra sfida tra AZ e Real Sociedad.

Il match sarà l'occasione anche per ruotare gli uomini a disposizione, considerando le condizioni di diversi elementi tornati piuttosto scarichi dalle nazionali che in alcuni casi non hanno risparmiato agli azzurri un sovraccarico di minuti: a partire da Insigne, sceso in campo col Milan dopo 180' con la nazionale e già al rientro da un infortunio muscolare, ma anche i 173' di Mertens che Gattuso già solitamente deve gestire, ma anche i 161' di Mario Rui e 137' di Di Lorenzo, non abituati a questi ritmi in nazionale e tra i peggiori col Milan, proseguendo con i 134' di Fabian ed i 165' di Lozano.

Le scelte sono ridotte anche per gli infortuni, arrivati sempre dalle nazionali (da Osimhen e Ospina a Rrahmani, oltre alla positività di Hysaj), è ad esempio Di Lorenzo non ha un'alternativa (oltre l'albanese, Malcuit non in lista Uefa) mentre Maksimovic tornerà titolare per uno tra Manolas e Koulibaly ed a sinistra Ghoulam sostituirà Mario Rui. In mediana chance per Lobotka con Bakayoko (squalificato con la Roma, con Demme preservato per i giallorossi) ed in attacco spazio ad Elmas a sinistra e Zielinski sotto punta, in cerca di condizione dopo il Covid, con uno tra Politano e Lozano a destra e Petagna di punta.