Napoli, nei giorni scorsi summit Ancelotti-Sanchez per Benzema e Achraf

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La scorsa settimana, racconta Marca, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è volato a Madrid per alcuni giorni. Un'occasione per salutare alcuni amici, ma pure per incontrare il ds dei Blancos José Angel Sanchez, dirigente con cui Ancelotti ha mantenuto un'ottima relazione. Nel faccia a faccia l'allenatore azzurro ha parlato di Karim Benzema e Hakim Achraf, entrambi obiettivi azzurri. Entrambi tuttavia sembrano complicati da raggiungere: il Real infatti al momento non intende far partire Benzema, mentre per quanto riguarda Achraf il Napoli potrebbe essersi mosso in ritardo rispetto al Borussia Dortmund.