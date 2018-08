Napoli, nei prossimi giorni l'incontro per il rinnovo di Luperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastiano Luperto, centrale del Napoli impiegato come terzino sinistro in questa prima parte della gestione tecnica legata a Carlo Ancelotti, è sempre più vicino al rinnovo col club azzurro. Il Corriere dello Sport conferma che nei prossimi giorni è previsto l'incontro con l'entourage del classe '96 per intavolare le trattative per il rinnovo del contratto, che sarà valido fino al giugno 2023.