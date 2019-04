© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Genoa, Arsenal ma anche mercato: il Napoli pensa al futuro e mentre lo staff medico lavora per recuperare i giocatori attualmente infortunati, quello del mercato è già in attività per individuare i profili da ingaggiare per aiutare Ancelotti. Tra questi c'è Ignacio Pussetto dell'Udinese, già valutato 25 milioni dai friulani, che lo hanno preso l'estate scorsa dall'Huracan. Sul giocatore c'è anche un forte interesse della Premier League. Stando a Tuttosport, un altro elemento che Giuntoli sta monitorando con attenzione è Jerdy Schouten, 22enne centrocampista olandese dell'Excelsior.