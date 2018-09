Napoli, nella bolgia del Marakana già senza margine d'errore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se valesse il detto 'non c'è due senza tre staremmo a posto...". Disteso e sorridente Carlo Ancelotti alla vigilia dell'inizio dell'avventura europea sulla panchina del Napoli, squadra giovane che ha ancora poca esperienza europea e che probabilmente ha bisogno di non sentire eccessivamente pressioni e aspettative. Si parte da un campo terribile, ma che il tecnico conosce bene. Il tecnico azzurro è stato al Marakana per due volte: da calciatore nella coppa dei Campioni 1988-89, nella celebre partita della nebbia che fu ripetuta. Poi da allenatore del Milan nei preliminari di Champions 2006-07. In entrambi i casi vinse e poi arrivò ad alzare la coppa.

Il Napoli si presenta ai nastri di partenza dei gironi di Champions per la quinta volta negli ultimi otto anni. Gli azzurri di Ancelotti sin da questa sera non hanno margine d'errore: per avere speranze di qualificazione nel durissimo girone con Liverpool e PSG dovranno portare via i tre punti dallo stadio Rajko Mitić, meglio noto come Marakana e che rappresenta anche l'insidia maggiore nella sfida alla Stella Rossa. Non ha più capienza da oltre 100mila posti come negli anni dell'Ancelotti giocatore, ma i 55mila posti disponibili sono stati esauriti in circa 3 ore per spingere i padroni di casa che approdano ai gironi di Champions dopo ben sette tentativi ai preliminari.

A Belgrado si percepisce chiaramente che questa gara è un evento. Coreografia già pronta da giorni con 55mila cartoncini colorati per coinvolgere tutto lo stadio ed in tribuna tutte le leggende del club che vinsero l'ultima Coppa campioni. Ma la squadra - al di là della spinta del pubblico- ha dei valori se in Europa non perde in casa da sei partite (3 vittorie e 3 pareggi), ovvero dall'1-0 contro l'Arsenal nella scorsa fase a gironi di Europa League. E si tratta anche dell'unica sconfitta nelle ultime 13 gare interne europee (sette vittorie e cinque pareggi), durante le quali ha subito appena cinque gol (mai più di uno a partita). In generale invece la squadra serba è in grande fiducia perché è imbattuta da 30 partite in tutte le competizioni (l'ultimo ko sul campo del CSKA Mosca nella scorsa stagione nel ritorno dei sedicesimi di Europa League) e finora hanno vinto tutte e sette le gare di campionato, arrivando a 17 successi di fila. "Voglio una squadra fresca", il messaggio chiaro di Ancelotti alla vigilia che rilancia Albiol e Milik rispetto alla Fiorentina, ma probabilmente anche Diawara per Hamsik e non sono da escludere Fabian e Verdi, in ballottaggio con Zielinski e Callejon.