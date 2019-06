Napoli, nelle ultime ore sondaggio del Manchester United per Hysaj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sondaggio del Manchester United per Elseid Hysaj. Secondo quanto riporta Sky Sport, i Red Devils nelle ultime ore avrebbero preso informazioni concrete sul terzino in uscita dal Napoli. In caso di partenza dell'albanese, gli azzurri potrebbero tornare su Kieran Trippier del Tottenham, seguito anche dalla Juventus.