Napoli, nessun passo avanti. Senza Milik, davanti non si svolta

Quanto manca Arkadiusz Milik a questo Napoli: i risultati non erano eccezionali neanche con il polacco in campo, ma il rendimento offensivo ha patito palesemente dell'assenza dell'ex Ajax, ai box per infortunio dalla sconfitta contro la Roma. Zero vittorie, complice anche l'ormai celebre "ammutinamento" della squadra, e una manovra che continua a cercare un riferimento centrale che Mertens non può né sa dargli. E' avvenuto in maniera evidente quest'oggi, nella sfida di Udine, con Callejon e compagni costantemente alla ricerca del cross in area senza però costruire una singola azione pericolosa durante il primo tempo.

L'ingresso di Llorente, il più simile a Milik tra gli attaccanti a disposizione di Ancelotti, ha sicuramente aiutato, pur senza stravolgere il rendimento degli azzurri. Più tiri, più riferimenti, più pericolosità. In questo momento il Napoli non sembra poter fare a meno di un giocatore con queste caratteristiche, un messaggio da raccogliere in vista della decisiva sfida al Genk, in Champions, ma soprattutto in ottica campionato, dove la fatica degli azzurri è sempre più evidente.