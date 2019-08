© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez sembra essere più lontano dal mirino del Napoli. Stando all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il colombiano del Real Madrid è diventato meno strategico per la squadra che ha in mente Ancelotti. Per cui il Napoli rimane alla finestra ma non farà rilanci rispetto all’offerta di prestito.