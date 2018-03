Napoli, nessuna resa ma senza obblighi: Sarri traccia la strada

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Proveremo a rompere le scatole fino alla fine, pur sapendo che non abbiamo obblighi". Il concetto espresso più volte da Maurizio Sarri in conferenza stampa è stato ripetuto anche alla squadra in questi giorni, fiutando il +4 della Juventus che è arrivato puntuale nel recupero contro l'Atalanta. Il compito più gravoso per il tecnico del Napoli è proprio a livello mentale, evitando un contraccolpo psicologico per il sorpasso e lo svantaggio che s'è subito dilatato al primo passaggio a vuoto nelle ultime due gare, per la verità contro due squadre ai nastri di partenza appaiate agli azzurri per valore delle rose e fino a qualche mese fa anche per ambizioni in campionato. Non digerendo qualche critica proprio per questo discorso, ma anche per togliere pressione ai suoi, Sarri è tornato anche sul discorso economico ("Siamo la quinta forza economica per stipendi e budget, voi ci date responsabilità che non abbiamo").

Tutt'altro che semplice ritrovare spensieratezza ed entusiasmo nel proprio gioco, sapendo del rendimento della Juventus, reduce da dodici vittorie di fila e che non prende gol da dicembre, andando forse anche al di là del dominio - sottolineato da Sarri dopo la gara con l'Inter - del PSG in Ligue1 e del Bayern Monaco in Bundesliga. Gli azzurri però dovranno riscattarsi subito, a partire dal match interno col Genoa, per riprende il cammino di un campionato straordinario, che li vede con 10 punti in più di quello già positivo della scorsa stagione, per tenere almeno questo distacco fino allo scontro diretto. Dopo quella sfida i bianconeri avranno gare impegnative sui campi di Inter e Roma, tra le semifinali di Champions se dovesse andare avanti, ma sarà compito del Napoli tenere ancora aperta la sfida mentre tutti gli altri campionati europei sono da un bel po' già assegnati alle big europee.