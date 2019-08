Napoli, nessuna spesa folle per James: resta l'ipotesi prestito con diritto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trattativa sempre complessa quella per James Rodriguez, con Napoli e Real Madrid che sembrano non volersi muovere dalle proprie posizioni iniziali ma c'è da registrare la pressione del calciatore e del suo agente. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ammette che il Napoli non ha intenzione di investire cifre spropositate per un calciatore di ventotto anni, ed è aperto solo alla soluzione legata al prestito, per poi discutere il piano per il riscatto: e il Real Madrid, sul quale c’è in pressing Jorge Mendes, manager del colombiano, resiste ma vacilla.