Napoli, nessuna svolta: Bologna, Udinese e Genk la dead-line di Ancelotti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nessuna rinascita. La sosta per le nazionali non ha sortito particolari effetti sul Napoli che continua a collezionare pareggi (5 nelle ultime 6 gare) e prosegue in questa fase di stallo, avvicinandosi senza dare grosse speranze alla deadline per stagione ed allenatore che è rappresentata da Bologna, Udinese e Genk. La prestazione di Milano può persino rappresentare un passo avanti se rapportata all'ultima uscita col Genoa, ma probabilmente solo per la mediocrità della prova contro i rossoblù.

L'ultima parte del match nella metà campo del Milan può dare uno spiraglio di speranza, in seguito al passaggio al 4-3-3, ma il Napoli ha confermato i problemi degli ultimi mesi. Nonostante un centrocampo più robusto (recuperato Allan, tra i migliori) con quattro centrocampisti veri (Elmas a sinistra per Fabian, altro stop per infortunio) in occasione del pareggio ha pressato male e s'è fatto infilare tra le linee con un semplice cambio gioco. In fase offensiva continua a sentirsi il peso dell'ennesimo stop di Milik, unico con medie realizzative accettabili e che nonostante già due gare saltate resta autore di 5 degli ultimi 6 gol del Napoli.

Numeri preoccupanti e che ora gravano sulle spalle di Lozano, a segno ed unico a tenere vivo il reparto, servendo anche due assist, falliti da Insigne e Callejon che continuano a non trovare la porta nonostante tante occasioni. L'altro grosso problema, per ritrovare fluidità, è rappresentato dal terzino sinistro che nel Napoli di Ancelotti è sempre stato staccato in spinta (con l'uscita difensiva a 3 e Di Lorenzo bloccato) ma Ghoulam sembra irrecuperabile, Mario Rui è nuovamente fermo e Hysaj o Luperto adattati hanno tutt'altre caratteristiche. Problemi che vanno ad aggiungersi ad uno spogliatoio in burrasca, in attesa dei provvedimenti del club che dovrebbero arrivare prima di Liverpool, gara che con questa situazione di classifica sembra più un fastidio che una vetrina.