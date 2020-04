Napoli, nessuno ha lasciato la città ed a Castel Volturno da tempo è tutto pronto

Non mancano le polemiche e le prospettive sulla ripresa del campionato restano decisamente incerte. Dal 18 maggio dovrebbero tornare gli allenamenti di squadra, anche questi subordinati ad un ulteriore calo della curva dei contagi, ma in realtà il Napoli - come gran parte dei club - attendeva novità importanti già per il 4 maggio ed invece gli azzurri dovranno continuare a tenersi in forma in casa con gli attrezzi rimediati nei mesi scorsi. Il club partenopeo non ha permesso a nessuno di fare rientro nel paese d'origine, ed in questo senso Ospina e Lozano non hanno nascosto di averci fatto inizialmente un pensierino, e sin dalla prima settimana ha approntato tabelle di lavoro personalizzate. Gattuso quotidianamente fa il punto con il suo staff e segue gli azzurri per telefono ma anche con l'ausilio di collegamenti video.

Tra i club che spingono per tornare in campo, il Napoli s'è subito attrezzato per la ripresa degli allenamenti, al training center di Castel Volturno ma anche per il supporto della clinica vicina e di un laboratorio per velocizzare tutti i test ed i controlli. Da tempo è tutto pronto per accogliere gli azzurri e lo staff, anche a piccoli gruppi sfruttando i 3 campi a disposizione, ma soprattutto l'ampio albergo adiacente quasi come a creare spogliatoi individuali. L'idea sin dal primo momento è stata di ridurre al massimo i contatti prima di entrare in campo. Al momento, però, l'unica certezza riguarda altre due settimane di lavoro a casa, provando anche ad alzare il ritmo in vista di un ritorno agli allenamenti collettivi. Tanti gli azzurri che condividono parti delle loro sessioni con i tifosi, come nel caso di Lorenzo Insigne che ieri s'è disimpegnato anche in qualche scatto sul balcone di casa.