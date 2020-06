Napoli, niente accordo per Milik: ADL conta di piazzarlo all'estero

vedi letture

Ieri è arrivata l'ufficialità della data per il ritorno in campo. Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato di fatto l'anticipo della Coppa Italia, con le semifinali che si giocheranno il 12 e 13 giugno: "Avevo chiesto che si potesse partire con la Coppa Italia. Saranno tre partite, semifinale e finale, che saranno mandate in onda dalla Rai. Le semifinali sono state anticipate per evitare un calendario fitto, successivo: inizierà il 12 e poi il 13, il 17 la finale di Coppa Italia". Il Napoli dunque scenderà in campo il 13, tra otto giorni, subito con un match da dentro o fuori su cui gira quello che resta della stagione azzurra.

La società intanto prova a sistemare le varie caselle prima del ritorno al calcio giocato. A partire dagli accordi sulle mensilità, ma passando per i rinnovi. Se da un lato per Mertens e Zielinski l'annuncio è in arrivo, per l'accordo con Arek Milik non sembrano esserci margini. Il polacco, dopo il rinnovo del belga, è più che orientato a continuare altrove la propria carriera ed al Napoli non resta altro che piazzarlo sul mercato, considerando la scadenza 2021. De Laurentiis lo valuta 50mln di euro ma dovrà fare i conti con un mercato al ribasso e la volontà del giocatore che finisce per svalutare il cartellino. Sul classe '94 c'è la Juventus, che però vuole inserire una contropartita per far scendere il prezzo e piazzare un esubero, ma il club partenopeo conta di poterlo piazzare all'estero. In questo senso non mancano gli interessamenti (dall'Arsenal all'Atletico Madrid fino ai club di Bundesliga), ma ad un anno dalla scadenza sarà la volontà del giocatore a fare la differenza.