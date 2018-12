© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli e Cristiano Giuntoli ancora insieme? Sì, ci siamo quasi per il rinnovo secondo Radio Crc. Il contratto, attualmente in scadenza, potrebbe essere rinnovato per altri tre anni con un consolidamento dello staff dirigenziale. Il Napoli - raccontato i colleghi - sarebbe vicinissimo alle firme per proseguire il matrimonio con il suo direttore sportivo.