Napoli, niente addio in vista per Hysaj. Gli azzurri blindano Luperto

Rinnovi, confeme e possibili addii per il Napoli, il punto lo fa Il Mattino oggi in edicola. Nessun movimento previsto per Elseid Hysaj, terzino albanese: c'è anche un gentlemen agreement con il Chelsea, senza il sì di De Laurentiis nessuno lascerà. Il punto interrogativo resta Amadou Diawara secondo il giornale ma la voglia del club è quella di trattenerlo. Blindato anche Sebastiano Luperto.