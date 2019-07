Napoli, niente amichevole per Elmas: il visto non è arrivato in tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assente per la partita di questo pomeriggio il nuovo acquisto azzurro Eljif Elmas. Per il centrocampista macedone classe ’99, infatti, non è arrivato in tempo il visto per portarlo farlo partecipare all’amichevole estiva di questo pomeriggio (ore 18) contro il Liverpool. A riferirlo è Sky.