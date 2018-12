Napoli, niente calcoli per l'Inter: Ancelotti frena sui diffidati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non faremo calcoli in vista della gara con l'Inter. Non far giocare i calciatori in diffida, significa tenerli fuori due partite. All'Inter penseremo solo dopo la partita". Carlo Ancelotti fa intendere che quest'oggi contro la Spal non risparmierà i diffidati Koulibaly ed Insigne - anche se soprattutto il difensore resta in forte dubbio - e lancia un messaggio chiarissimo per evitare di sottovalutare la gara alla Spal. Il Napoli torna al San Paolo dopo due settimane con l'obiettivo di continuare il proprio percorso a grande ritmo: gli azzurri andranno a caccia della tredicesima vittoria in campionato, la settima in casa e la quarta di fila, per provare a mettere un po' di pressione alla Juventus impegnata nel posticipo, ma soprattutto per tenere a distanza le inseguitrici o allungare ulteriormente e tenere virtualmente il passo anche del Napoli dello scorso anno che nonostante la priorità al campionato è appena ad un punto di distanza.

Per ottenere i tre punti contro la squadra di Semplici, prima avversario del trittico di sfide ravvicinate che chiuderanno l'anno solare ed il girone d'andata, Ancelotti dovrebbe riproporre i big rimasti fuori a Cagliari. Rientrano infatti Albiol in difesa, con al suo fianco Maksimovic, in ballottaggio col diffidato Koulibaly, a destra Hysaj ed a sinistra Ghoulam. Si riprendono una maglia da titolare anche Callejon e Hamsik a centrocampo - con la possibile sorpresa Rog e Fabian o Zielinski a sinistra - mentre in attacco Insigne in coppia con Milik, al centro però del solito ballottaggio con Mertens. Un turnover ridotto per poi andare eventualmente a risparmiare alcuni elementi a gara in corso. Chi non sarà del match è Allan per un problema alla schiena - rientrerà a Milano - mentre torna a disposizione Verdi dopo l'infortunio.