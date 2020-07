Napoli, niente cali di tensione: Gattuso chiede una reazione dopo Bologna

Prosegue la telenovela Victor Osimhen, tra l'altro senza sostanziali novità, mentre Rino Gattuso - ribadendo i concetti espressi nel post-partita - prova a tenere la squadra concentrata sul finale di campionato per arrivare al meglio alla sfida col Barcellona. Il tecnico del Napoli in questi giorni ha insistito molto sull'atteggiamento sbagliato visto nel secondo tempo di Bologna, sul pareggio che sta stretto agli uomini di Mihajlovic, chiedendo per la sfida all'Udinese una reazione dalla sua squadra ed una dimostrazione di maturità e mentalità. Lo ribadirà anche oggi e domani fino all'inizio della gara, sottolineando l'importanza di tornare al successo dopo due pareggi e restare in corsa per il quinto posto.

Per quanto riguarda le scelte, Gattuso continuerà a ruotare la rosa a disposizione, provando a far valere la maggiore freschezza atletica contro l'Udinese, ulteriormente rimaneggiata tra squalifiche ed infortuni. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno di Di Lorenzo squalificato e degli infortunati Llorente e Youens, e proporrà i giocatori rimasti inizialmente fuori a Bologna. Tornerà Ospina in porta, Koulibaly in difesa (con Maksimovic) e Mario Rui a sinistra con Hysaj stavolta a destra. A centrocampo potrebbe toccare a Lobotka, affiancato da Fabian e Zielinski (favorito su Elmas ed Allan). In attacco spazio al tridente classico Callejon, Mertens ed Insigne per un totale di 8 cambi.