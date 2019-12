© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Restano in bilico i rinnovi di Callejon e Mertens che hanno il contratto in scadenza a giugno col Napoli. Il tetto salariale in arrivo per gli stranieri nel campionato cinese allontana - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - le voci sul presunto trasferimento dello spagnolo al Dalian in inverno. A dicembre ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Callejon ma l’accordo non c’è ed il suo agente Quilon si sta muovendo sul mercato spagnolo per un eventuale approdo a parametro zero in estate in caso di mancato rinnovo. Per il belga invece il club ha offerto un accordo fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma la proposta non convince Dries né sotto il profilo economico nè della durata.