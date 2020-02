vedi letture

Napoli, niente di grave per Hysaj: l'albanese ci sarà col Barcellona

Elseid Hysaj, infortunatosi nel corso della gara contro il Cagliari, sarà a disposizione di Gattuso già per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Nulla di grave per l'albanese, tra oggi e domani Hysaj tornerà a lavorare in gruppo: stando a Repubblica il terzino è in dubbio per il Brescia ma dovrebbe farcela per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. E vista l'emergenza sulle corsie, con Malcuit ancora ko e Ghoulam che non gioca da ottobre, questa è certamente una buona notizia per Gattuso.