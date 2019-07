Napoli, niente maxi offerte e un anno da leader: Insigne resta azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non venderà Lorenzo Insigne: lo scrive Il Mattino oggi in edicola. "E' il capitano del Napoli, da lui mi aspetti comportamenti da capitano". Pressione e attenzione, Carlo Ancelotti incorona il giovane attaccante azzurro. Dalla cessione possibile a 80 milioni alla volontà di averlo leader: Insigne è pronto per una stagione importante in azzurro anche perché non sono arrivate offerte pesanti sulla scrivania di De Laurentiis.