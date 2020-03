Napoli, niente permessi per i calciatori. De Laurentiis: "Che restino tutti a casa"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non usato mezzi termini quando gli è stato chiesto se dava o meno il permesso ai giocatori di lasciare le proprie abitazioni magari per tornare nel proprio paese d'origine come accaduto in altri club come Juventus o Inter: "Che restino tutti a casa". Un messaggio chiaro volto a salvaguardare la salute degli atleti con il club che ha fornito guanti e mascherine a tutti anche solo per andare a fare la spesa al supermercato. La sosta forzata non è un momento di vacanza e il patron azzurro vuole evitare di fare i conti con le quarantene da rientro, soprattutto se alla fine il campionato dovesse riprendere. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.