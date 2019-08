© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, analizzando il momento del Napoli, torna dietro alla partita di Firenze e al generoso calcio di rigore assegnato al Napoli, per presunto sgambetto di Castrovilli ai danni di Mertens, anche se è quest'ultimo a cercare l'avversario ed estremizzare lo scontro. Come prevedibile, scrive la rosea, non ci sarà l'utilizzo della prova televisiva ai danni del belga, in quanto il VAR nella circostanza è stato in grado di valutare e fornire una sua interpretazione. Per quanto questa sbagliata potesse essere. Il piccolo attaccante partenopeo, che da par suo non ha voluto commentare l'episodio, dunque dovrebbe regolarmente prendere parte alla prossima sfida in casa della Juventus.