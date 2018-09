Napoli, no a Burdisso. L'argentino proposto dopo il ko di Chiriches

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non cambia. L'infortunio di Vlad Chiriches non porterà la società del presidente De Laurentiis sul mercato degli svincolati. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore era stato proposto infatti lo svincolato classe '81 Nicolas Burdisso, ma il club partenopeo ha preferito optare per la soluzione interna.