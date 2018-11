Napoli, 'no' a due offerte dalla Premier per Diawara: ADL fissa il prezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rai Sport parla di mal di pancia per Amadou Diawara, dopo le dichiarazioni del suo agente in settimana. Daniele Piraino ha fatto presente al Napoli che il suo assistito si sente la terza scelta e vuole più spazio. Cristiano Giuntoli, alla richiesta di chiarezza del procuratore, ha risposto in maniera positiva: il ragazzo è ancora al centro del progetto, tanto che sia in estate che poche settimane fa il club azzurro ha rifiutato offerte ufficiali da parte di Tottenham e Wolverhampton. Secondo De Laurentiis l'ex Bologna vale 50 milioni.