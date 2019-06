Napoli, no al Lecce per Tutino: Ancelotti lo valuterà in ritiro

© foto di Andrea Rosito

Gennaro Tutino (22) resta al Napoli, almeno fino al ritiro di Dimaro. Tuttosport scrive che il club azzurro ha respinto l'offerta del Lecce per l'ormai ex Cosenza, con i salentini che avevano intenzione di acquistare l'intero cartellino del giovane calciatore. Tuttavia Carlo Ancelotti valuterà Tutino durante i venti giorni in Trentino, per poi decidere se trattenerlo o spedirlo a giocare altrove. Il Lecce, in quel caso, sarebbe una destinazione gradita dal classe '96.