Napoli, no al Milan per Ghoulam: ADL non va oltre i 2mln per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà al Milan il futuro di Faouzi Ghoulam se dovesse lasciare Napoli. E' quanto deciso da Aurelio De Laurentiis e comunicato al ds Cristiano Giuntoli, come riferito da Rai Sport. Il Napoli resta fermo sulla propria offerta non negoziabile di due milioni di euro per il rinnovo dell'esterno algerino. L'ex Saint-Etienne chiede 2,5 milioni di euro ma, se dovesse salutare Castel Volturno, dovrà guardare altrove e non ai rossoneri. Resta in piedi l'ipotesi Atletico Madrid, oltre qualche interessamento dalla Premier League.