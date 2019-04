Napoli, no al rinnovo di Mertens: il belga può partire in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente rinnovo per Dries Mertens. Secondo quanto riportato da Il Mattino il Napoli non offrirà il prolungamento del contratto al belga e, anzi, lo stesso calciatore potrà avere un via libera anticipato come successo anche con Hamsik, a patto che arrivi l'offerta giusta.