© foto di J.M.Colomo

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Si tratta di Sergio Reguilon, terzino sinistro classe 1996 del Real Madrid. Un'idea per il club di De Laurentiis - riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - che, quando cederà Mario Rui, dovrà acquistare un sostituto che sia alternativo a Ghoulam. Reguilon ha disputato 18 presenze nell'ultima stagione, di cui 14 in campionato.