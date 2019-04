© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per la fascia mancina del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da SkySport il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Ferland Mendy, laterale classe 1995 dell'Olympique Lione. Mendy in stagione ha messo a referto 39 presenze complessive (Ligue1, Champions League, Coppa di Francia e Coppa di Lega) con 3 gol e 3 assist.