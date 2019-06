Napoli, nome nuovo per la sinistra: Radu può arrivare a parametro zero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultimo nome per la fascia sinistra del Napoli è quello di Stefan Radu della Lazio. Stando a Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il club azzurro ci sta pensando, sapendo che il giocatore è in uscita dalla Lazio e potrebbe esser preso a parametro zero.

Trattativa possibile. A favorire una eventuale operazione, in cui la Lazio non c'entrerebbe più, gli ottimi rapporti tra Cristiano Giuntoli e il suo agente Matteo Materazzi. Il difensore rumeno, per la sua esperienza, sarebbe un'alternativa low cost ma anche duttile, perché spesso ha giocato come centrale di difesa.