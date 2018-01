Napoli, non ci sono tabù per la capolista: Mertens decisivo a Bergamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli supera anche l'ostacolo Atalanta e mantiene il primo posto in classifica. La squadra di Sarri conferma l'incredibile cammino esterno (24esima gara senza perdere: 21 vittorie e 3 pareggi) anche sul campo di quella che un po' tutti considerano la bestia nera degli azzurri, tenendo presente le due sconfitte dell'anno scorso e quella ad inizio 2018 che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia, seppur in formazione sperimentale.

Gli azzurri escono vittoriosi da Bergamo - per la decima volta nella storia del club - grazie al ritorno al gol di Dries Mertens, su assist di Callejon, nel momento chiave del match, quando l'Atalanta dopo un'ora di gioco è sembrata calare la propria pressione favorendo le trame degli azzurri che poi, una volta in vantaggio, hanno avuto vita facile in contropiede sfiorando più volte il raddoppio. Una sola occasione per i nerazzurri - con Cristante al tiro da fuori area, trovando un reattivo Reina - come sottolineato con orgoglio da Sarri nel post-partita.

La gara sul campo dell'Atalanta era considerata tra le più difficili dell'intero girone di ritorno e una prestazione di questo livello - per ordine tattico, ma anche carattere e determinazione - potrà dare una spinta ulteriore sul piano dell'entusiasmo e della consapevolezza. Come accaduto sin dal ritorno a Capodichino con la squadra accolta da un migliaio di tifosi in delirio.