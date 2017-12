Napoli, non si molla Verdi: la prossima settimana l'ultimo assalto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Tuttosport, il Napoli sta lavorando con il Bologna e con l’agente Orgnoni per l’arrivo di Simone Verdi. Il club felsineo sarebbe d’accordo, dietro il pagamento di 25 milioni, ma il calciatore preferirebbe restare al Bologna, forse per la preoccupazione di finire nel contagocce che Sarri utilizza per i calciatori in panchina. La prossima settimana ci sarà l’ultimo sondaggio, sperando che il giocatore abbia cambiato idea.