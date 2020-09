Napoli, non si sblocca l'addio di Koulibaly: scatta il dentro o fuori

"Kalidou non andare via", il messaggio ricorrente dalle tribune, negli ultimi giorni del ritiro a Castel di Sangro, indirizzato a Koulibaly che in realtà aspetta di capire quale sarà il suo futuro. Il City rappresenterebbe per lui un'occasione irripetibile, l'ultima probabilmente della sua carriera, ma percepisce comunque 6mln di euro netti a Napoli e - come dichiarato pubblicamente - non disdegnerebbe anche un rinnovo per chiudere a Napoli, dove la sua famiglia si trova benissimo. Il club partenopeo dal canto suo ha l'ultima possibilità per monetizzare dal cartellino del difensore, in un anno senza Champions in cui dovrebbe anche abbassare il monte ingaggi, ma l'accordo col City di Guardiola è ancora lontano.

De Laurentiis ha abbassato la valutazione di 100mln di euro, negli anni raggiunta da United e Chelsea. Il passare degli anni, l'ultima stagione difficile con il primo infortunio, un rendimento altalenante e la crisi post Covid hanno contribuito a far calare la valutazione, ma il presidente del Napoli non intende comunque scendere sotto gli 80mln di euro. Al momento il City non va oltre i 60mln, se non con i bonus, e l'operazione che sembrava scontata è tornata in discussione. L'agente Ramadani, che è anche l'intermediario della trattativa tra i due club, che non hanno buoni rapporti dall'affare sfumato per Jorginho, nei prossimi giorni dovrebbe presentare l'ultima offerta del City. In ogni caso si tratterà di un prendere o lasciare, anche perché l'inizio del campionato si avvicina ed il Napoli dovrebbe muoversi rapidamente per un sostituto all'altezza.