Napoli, non si sbloccano le uscite: oggi parte la stagione con il maxi-raduno

Alle 16 al San Paolo il Napoli si ritrova per iniziare a tutti gli effetti il pre-campionato. I giocatori verranno sottoposti a tampone e test sierologico in vista della partenza, fissata per domani dopo aver ricevuto tutti i risultati, per il ritiro di Castel di Sangro. Rino Gattuso ritrova una rosa con tanti esuberi, giocatori di rientro dai prestiti, ed alcuni giocatori con la valigia pronta che immaginava già lontani da Napoli, ma che per ora sono bloccati da un mercato post-Covid che stenta a decollare, vivendo quella che sembra un'eterna fase di stallo.

Il tecnico potrà iniziare a lavorare con Victor Osimhen, il colpo più costoso della storia del club, oltre a Rrahmani acquistato a gennaio (non ci sarà invece Petagna, positivo ed asintomatico, attualmente in quarantena in attesa di un tampone negativo prima di potersi aggregare) e probabilmente valuterà da vicino Adam Ounas, rientrato dal prestito al Nizza dove ha disputato una buona stagione. Gattuso in ritiro dovrà gestire l'abbondanza di una rosa di oltre 30 elementi, avendo ancora in organico tanti giocatori con la valigia pronta: a partire da Allan che attende il via libera per il passaggio all'Everton, ma anche Milik che vivrà giorni all'ombra delle altre prime punte, Osimhen, Mertens e Llorente, anche quest'ultimo in attesa di una sistemazione. Si partirà anche con cinque centrali difensivi: Rrahmani, Manolas, Luperto, Koulibaly e Maksimovic, ma con la posizione di questi ultimi tre che resta decisamente precaria. Tanto lavoro dunque per la società per sbloccare le cessioni programmate e poi, di conseguenza, dare un altro impulso al mercato in entrata per accontentare il tecnico sugli obiettivi già concordati.