Napoli, non solo acquisti: pioggia di rinnovi in arrivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo nuovi arrivi. Il Napoli entra in una fase decisiva per definire con le firme - oltre alle trattative avviate - soprattutto i colloqui per i rinnovi di contratto che in alcuni casi vanno avanti da mesi, se non addirittura dall'estate scorsa. Con l'arrivo di Ancelotti inevitabilmente sono cambiate alcune gerarchie, diversi giocatori hanno migliorato sensibilmente le loro prestazioni o semplicemente hanno proseguito la loro crescita costante che va avanti da tempo, e ci sono situazioni da sistemare a livello economico, al di là delle scadenze. Gli accordi sono vicini e molte operazioni potrebbero definirsi a Dimaro dove, insieme alla squadra, si trasferiranno in blocco anche De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli che ospiteranno dunque anche tanti agenti.

A partire senza dubbio da Piotr Zielinski, classe '94 che con Ancelotti ha trovato continuità di rendimento e la propria dimensione, da falso-esterno del 4-4-2 e nell'ultima parte della stagione da centrocampista centrale andando oltre le aspettative. La discussione da mesi va avanti sulla clausola rescissoria, ma alla fine non verrà inserita nel nuovo accordo quinquennale da oltre 2,5mln di euro più bonus. Rinnovo in vista anche per Milik intorno ai 3mln di euro e non sarà difficile trovare l'ntesa anche per Nikola Maksimovic, passato da esubero con Sarri, al punto da partire in prestito a gennaio 2018, a uomo chiave nelle notti Champions da terzino e poi garanzia anche da centrale nel sostituire un pilastro come Albiol. Prolungamenti in arrivo anche per leader come Callejon e Mertens, entrambi in scadenza 2020.